Genua (SID) - (SID) - Das deutsche Mittelfeld-Talent Alexander Merkel empfindet die Ausleihe vom italienischen Fußball-Meister AC Mailand an den FC Genua anscheinend nicht als Rückschritt. "Es ist vielmehr ein Schritt in die richtige Richtung, ein großer Spieler zu werden. Ich bin erst 19 Jahre alt und habe noch nicht viel erreicht", sagte Merkel im Sport1-Interview.

In der Rückrunde der Meistersaison hatte er sechs Ligaspiele absolviert, Ziel sei nun, diesen Wert in Genua deutlich zu überbieten. "Ich will mich mit vielen Einsätzen beweisen, anstatt bei Milan vielleicht wieder nur zehn Spiele zu machen - das reicht ja nicht. Ich brauche Spielpraxis", sagte der in Kasachstan geborene Junioren-Nationalspieler.