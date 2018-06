Köln (SID) - Zwei Wochen vor Nominierungsschluss sind am Wochenende etliche deutsche Leichtathleten auf der Jagd nach Normen für die Leichtathletik-WM in Daegu/Südkorea (27. August bis 4. September). Im baden-württembergischen Bühl geht Hochspringer Eike Onnen (Hannover) an den Start, in Leverkusen sind am Samstag neben drei 6-Meter-Stabhochspringern einige deutsche Asse am Start, im fränkischen Hof am Sonntag Weit- und Stabhochspringer.

Danny Ecker, deutscher Hallenrekordler mit 6,00 m, nimmt in Leverkusen wohl nicht ernsthaft Anlauf auf die WM-Norm (5,72 m), denn nach langer Zwangspause scheint er noch längst nicht wieder zu solchen Höhen fähig. Am Start sind neben Australiens Olympiasieger Steve Hooker (Bestleistung 6,06 m) auch die beiden anderen Medaillengewinner Jewgeny Lukjanenko (Russland/Silber) und Denis Jurtschenko (Ukraine/Bronze).