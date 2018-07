Shanghai (SID) - (SID) - Der Berliner Benjamin Starke und der Hamburger Steffen Deibler haben bei der Schwimm-WM in Shanghai das Finale über 100m Schmetterling mit US-Superstar Michael Phelps verpasst. Starke erreichte in 52,18 Sekunden Platz neun, Deibler in 52,55 Rang 15. Rekord-Olympiasieger Phelps schwamm in 51,47 als Schnellster in den Endlauf am Samstag.