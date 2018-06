Shanghai (SID) - (SID) - Junioren-Europameister Christian vom Lehn hat bei der WM in Shanghai die vierte Bronzemedaille für die deutschen Schwimmer gewonnen. Der 19-Jährige erreichte durch einen starken Schlussspurt im Finale über 200m Brust in 2:09,06 Minuten noch den dritten Platz hinter Titelverteidiger Daniel Gyurta aus Ungarn (2:08,41) und Olympiasieger Kosuke Kitajima aus Japan (2:08,63). Es war die insgesamt zwölfte WM-Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in Shanghai.