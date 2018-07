London (SID) - Im Einzel steht Sabine Lisicki im Halbfinale, im Doppel hat die Berlinerin am Mittwoch zunächst das Viertelfinale der 125. All England Championships in Wimbledon erreicht. An der Seite ihrer australischen Partnerin Samantha Stosur besiegte Lisicki die Rumänin Sorana Cirstea und die Japanerin Ayumi Morita mit 6:4, 6:3. Lisicki und Stosur, die in der ersten Runde die topgesetzte Paarung Vania King/Jaroslawa Schwedowa (USA/Russland) ausgeschaltet hatten, treffen nun auf die an Nummer sechs gesetzten Russinen Nadia Petrowa und Anastasia Radionowa.