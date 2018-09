Flensburg (SID) - Handball-Nationalspieler Holger Glandorf will nach zwei durchwachsenen Jahren in Lemgo bei der SG Flensburg-Handewitt nochmal angreifen. "Ich möchte mit der Mannschaft Erfolg haben, aber vor allem will ich eine Schippe drauf legen", sagte Glandorf.

Der 141-fache Nationalspieler hat sich nach zwei Wochen Vorbereitung bereits bestens im hohen Norden eingelebt. In der neuen Saison hofft Glandorf vor allem auf Trainer Ljubomir Vranjes und die skandinavische Spielweise, um zu alter Leistungsstärke zurückzufinden. "Ich bin mit dem skandinavischen Spielsystem in Nordhorn groß geworden. Daran möchte ich wieder anknüpfen, um meine Bestleistung bringen zu können", sagte der zweifache Familienvater im Gespräch mit Handball World.

Beim DHB-Pokalfinalisten der abgelaufenen Saison wird Glandorf künftig mit Nationalmannschaftskollege Lars Kaufmann von Frisch Auf Göppingen den Rückraum bilden.