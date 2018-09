Cottbus (SID) - Stürmer Velimir Jovanovic wird vom Fußball-Zweitligisten Energie Cottbus für ein Jahr an Drittligist Carl Zeiss Jena ausgeliehen. Der 23 Jahre alte Jovanovic, der in acht Zweitligaspielen für Energie ein Tor erzielte, soll in Jena Spielpraxis sammeln. "Wir werden seine Entwicklung beobachten und denken, es ist sowohl für den Spieler als auch für beide Vereine eine sehr gute Lösung", sagte Energie-Trainer Pele Wollitz.