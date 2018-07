San Diego (SID) - Julia Görges ist beim WTA-Turnier in San Diego an ihrer Auftakthürde gescheitert. In der zweiten Runde musste sich die 23-Jährige aus Bad Oldesloe der amerikanischen Wildcard-Starterin Sloane Stephens nach 1:22 Stunden mit 3:6, 5:7 geschlagen geben.

Görges war auf der ATP-Tour zuletzt zweimal hintereinander in der ersten Runde ausgeschieden. In San Diego kam sie durch ein Freilos in die Runde der letzten 32.