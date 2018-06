Frankfurt/Main (SID) - Muli Katzurin ist neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt. Der 56-jährige Israeli erhält nach Vereinsangaben einen Zweijahresvertrag. Katzurin hatte zuletzt Alba Berlin trainiert und mit dem Hauptstadtklub das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Dort unterlag Alba Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg.

"Ich bin froh darüber, in die Frankfurter Basketball-Familie zu kommen und freue mich auf die Herausforderung, in Frankfurt eine neue Mannschaft aufzubauen. Frankfurt hat eine tolle Basketballgeschichte. Das Ziel muss es sein, an die Erfolge der letzten Saison anzuknüpfen", sagte Katzurin.