München (SID) - Der frühere Bundesliga-Star Dimitar Berbatow steht anscheinend vor einem Wechsel vom englischen Rekordmeister Manchester United zum französischen Topklub Paris St. Germain. Auf die Frage eines französischen Fernsehjournalisten, ob sich die PSG-Fans in der kommenden Spielzeit auf Berbatow freuen dürften, antwortete United-Teammanager Alex Ferguson am Dienstagabend am Rande eines Testspiels mit "ja".

Berbatow war in der vergangenen Saison Manchesters Topscorer und bester Torjäger in der Premier League, wurde von Ferguson aber nicht für das Finale der Champions League gegen den FC Barcelona nominiert. Der schottische Coach setzt im Angriff auch künftig auf das Duo Wayne Rooney und Javier Hernandez. Dennoch hatte Berbatow noch vor wenigen Wochen betont, seinen bis 2012 laufenden Vertrag erfüllen zu wollen.

PSG, in der vergangenen Saison Vierter in der französischen Ligue 1, hat nach dem Einstieg der neuen Besitzer Qatar Investment Authority Großes vor. Für Javier Pastore (US Palermo/43 Millionen Euro), Kévin Gameiro (FC Lorient, 11), Blaise Matuidi (AS Saint-Étienne/10), Jérémy Ménez (AS Rom/8), Mohamed Sissoko (Juventus Turin/7), Milan Bisevac (FC Valenciennes/3,5) und Salvatore Sirigu (US Palermo/3,5) hat der Hauptstadtklub schon rund 90 Millionen Euro ausgegeben.