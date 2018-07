Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Frankfurt ist an einer Verpflichtung von Angreifer Aristide Bancé interessiert. Der ehemalige Stürmer vom Bundesligisten FSV Mainz 05 traf sich am Mittwoch nach SID-Informationen in einem Frankfurter Hotel zu ersten Verhandlungen mit Eintracht-Trainer Armin Veh und Manager Bruno Hübner. Bancé könnte als Ersatz für den Griechen Theofanis Gekas an den Main kommen, der aufgrund seines hohen Gehalts verkauft werden soll.

Der 26 Jahre alte Bancé steht derzeit noch bis 2014 bei Al-Ahli in Dubai unter Vertrag, war aber zuletzt bereits an Umm Salal in Katar ausgeliehen. Die Eintracht plant anscheinend ein Leihgeschäft, da die Transfersumme von rund drei Millionen Euro zu hoch sein dürfte. Zuletzt hatte auch Bundesligist 1. FC Kaiserslautern Interesse an Bancé gezeigt.

Der 1,92 Meter große Stürmer begann seine Karriere in Deutschland beim Drittligisten Kickers Offenbach. Von Sommer 2008 bis August 2010 spielte Bancé für den Bundesligisten FSV Mainz 05 und sorgte dort sowohl auf als auch abseits des Platzes für reichlich Schlagzeilen. Sein aktueller Marktwert wird auf rund 1,5 Millionen Euro taxiert.