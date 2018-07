Heimstetten (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre unterlag Zweitligist SpVgg Greuther Fürth 1:2 (1:1). Vor 504 Zuschauern in Heimstetten brachte Olivier Occean die Fürther in der 5. Minute in Führung. Testspieler Asmir Kajevic glich kurz vor der Pause für den fünfmaligen deutschen Meister aus (45.). Für die Entscheidung sorgte Bernd Nehrig in der 53. Minute per Handelfmeter.