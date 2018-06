Stanford (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Sabine Lisicki hat beim WTA-Turnier im kalifornischen Stanford die Runde der letzten Vier erreicht. Die Berlinerin besiegte die an Nummer sechs gesetzte Polin Agnieszka Radwanska mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:2 und trifft nun auf die frühere Weltranglistenerste Serena Williams (USA). "Ich habe nicht viele Fehler gemacht und konnte mich fast immer auf meinen Aufschlag verlassen", sagte Lisicki: "Und in den Situationen, in denen der Aufschlag nicht kam, saßen Vorhand und Rückhand perfekt."

Serena Williams gewann ihr Viertelfinale gegen die an Nummer zwei gesetzte Wimbledonfinalistin Maria Scharapowa (Russland) in nur 69 Minuten überraschend deutlich mit 6:1, 6:3. Die jüngere der beiden Williams-Schwestern spielt in Stanford erst ihr drittes Turnier nach einer einjährigen Verletzungspause und ist in der Weltrangliste auf Platz 169 zurückgefallen. "Ich arbeite hart daran, das zu ändern", sagte die 29-Jährige: "Ich freue mich auf das Match gegen Sabine, das wird ein echter Härtetest gegen eine sehr starke Gegnerin."

Die zweite Finalistin ermitteln Dominika Cibulkova (Slowakei/Nr. 8) und die Französin Marion Bartoli (Nr. 3). Cibulkova gewann im Viertelfinale mit 6:1, 6:1 gegen die Neuseeländerin Marina Erakovic. Bartoli profitierte nach dem 6:1 im ersten Satz gegen die Japanerin Ayumi Morita von der Aufgabe ihrer Gegnerin, die wegen einer Knöchelverletzung nicht weiterspielen konnte.