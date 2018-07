Amsterdam (SID) - Der niederländische Nationaltorwart Maarten Stekelenburg verlässt Meister Ajax Amsterdam und wechselt zum italienischen Erstligisten AS Rom. Der 28-Jährige, der am Freitag gemeinsam mit seinem Manager Rob Jansen in die italienische Hauptstadt reiste, soll bei der Roma einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Am Samstag wird er sich zunächst einem medizinischen Check unterziehen.

"Die Klubs sind sich einig. Wir gehen davon aus, dass der Transfer durchgeht", sagte Jansen dem niederländischen Fernsehsender NOS. Nach NOS-Informationen zahlt Rom Ajax sechs Milllionen Euro fur den Keeper, der in Amsterdam noch bis 2012 unter Vertrag steht.

Ajax-Trainer Frank de Boer hat sich bereits auf die neue Situation eingestellt. "Meines Wissens fehlt für den Deal nur noch eine Bankgarantie der Römer", sagte de Boer. Seine neue Nummer eins ist der ehemalige U21-Europameister Kenneth Vermeer.