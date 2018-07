Shanghai (SID) - Die Berlinerin Dorothea Brandt hat bei der Schwimm-WM in Shanghai das Finale über 50m Freistil um eine Hundertstelsekunde verpasst. Die 27-Jährige schwamm in 25,06 Sekunden auf den neunten Platz. Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Britta Steffen war nach ihren schwachen Zeiten in der Freistilstaffel und über 100m nicht angetreten.