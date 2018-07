Köln (SID) - Der zweimalige Vierschanzentournee-Sieger Jochen Danneberg wird Skisprung-Trainer in China. Der 58-Jährige soll in erster Linie den Aufbau der Damen-Mannschaft für die olympische Premiere 2014 in Sotschi unterstützen. Zuvor war Danneberg, 1976 in Innsbruck für die ehemalige DDR Olympia-Zweiter von der Normalschanze, bereits als Trainer in Südkorea, den USA und den Niederlanden tätig.