Budapest (SID) - Wieder Feuer bei Nick Heidfeld: Der Große Preis von Ungarn war für den Renault-Piloten in der 24. Runde vorzeitig beendet, als sein Auto plötzlich Feuer fing. Heidfeld sprang geistesgegenwärtig aus dem Cockpit und blieb unversehrt. Der 34-Jährige war gerade aus der Box gekommen, als vorne links Funken aus dem Renault schossen, nur wenige Meter später musste Heidfeld seinen Wagen abstellen. Streckenposten löschten den Brand umgehend mit Feuerlöschern.

"Die Flammen kamen ein bisschen zu nah, das war extremer als damals in Barcelona. Zum Glück ist mir nichts passiert, mein Anzug war schon vorher schwarz", sagte Heidfeld: "Der Stopp hatte ziemlich lang gedauert, vielleicht ist das Auto da zu heiß geworden. So was passiert schon mal, ich dachte das lässt wieder nach, aber dann wurde es mehr und mehr und ich musste das Auto direkt abstellen."

Heidfeld hatte erst Ende Mai aus seinem brennenden Auto springen müssen, damals hatte sich Öl am Auspuff entzündet. Ersten Vermutungen zufolge könnte ein Defekt an der der KERS-Batterie das Feuer ausgelöst haben, als Heideld schon stand, gab es sogar eine kleine Explosion. "So eine Explosion habe ich bei einem Formel-1-Auto noch nie gesehen", meinte Heidfeld.

Drei Runden nach Heidfeld war auch vor Michael Schumacher vorzeitig Feierabend. Der Rekordweltmeister musste seinen Mercedes-Silberpfeil offenbar nach einem technischen Problem abstellen.