Shanghai (SID) - US-Star Ryan Lochte hat bei der Schwimm-WM in Shanghai seine fünfte Goldmedaille gewonnen. Der 26-Jährige schlug im Finale über 400m Lagen in 4:07,13 Minuten als überlegener Erster an und verteidigte damit seinen Titel von 2009 erfolgreich. Silber ging an seinen Landsmann Tyler Clary (4:11,17) vor dem Japaner Yuya Horihata (4:11,98). Der deutsche Meister und Rekordhalter Yannick Lebherz war im Vorlauf ausgeschieden.