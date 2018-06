Shanghai (SID) - Chinas Jungstar Sun Yang hat bei der Schwimm-WM in Shanghai sein zweites Gold gewonnen und den Uralt-Weltrekord von Grant Hackett gebrochen. Der 19-Jährige siegte nach seinem Triumph über 800m auch über 1500m Freistil. In 14:34,14 Minuten blieb Sun, der zudem über 400m Silber gewonnen hatte, um 42 Hundertstelsekunden unter der Bestmarke des Australiers von 2001. Es war der zweite Weltrekord bei der WM in Shanghai.

Silber ging an den Kanadier Ryan Cochrane (14:44,46) vor dem Ungarn Gergo Kis (14:45,66). Der deutsche Meister Christian Kubusch (Magdeburg) war bereits im Vorlauf gescheitert.