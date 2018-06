Sinsheim (SID) - Kapitän Andreas Beck vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat vor dem Saisonstart bei Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) einen Wechsel zu Juventus Turin noch vor Ablauf der Transferperiode Ende August kategorisch ausgeschlossen. "Der Wechsel ist in meinen Augen vom Tisch. Ich verschwende keine Gedanken mehr an einen anderen Verein und konzentriere mich ganz auf den Saisonstart mit Hoffenheim", sagte Beck, der zudem wieder mit den Kraichgauern über eine Vertragsverlängerung verhandelt: "Es laufen sehr positive Gespräche."