Köln (SID) - Auf der 3. Etappe der Tour de France schlägt zum ersten Mal die Stunde der Sprinter. In Redon wird nach 198 Kilometern ein Sprint erwartet. Dann könnte es auch erstmals zum direkten Duell des deutschen Top-Sprinters André Greipel mit seinem britischen Dauerrivalen Mark Cavendish kommen. Das Teilstück beginnt an der Atlantikküste in Olonne-sur-Mer.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft kämpft bei der WM in Mexiko um den Einzug ins Halbfinale. Gegner des Teams von Trainer Steffen Freund, das mit vier Siegen aus vier Spielen zum Mitfavoriten aufgestiegen ist, ist England. Der Anpfiff in Morelia erfolgt um 22.00 Uhr MESZ.