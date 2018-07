Hamburg (SID) - Für Felix Sturm ist der Rückkampf gegen den Iren Matthew Macklin geplatzt. Mecklin lehnte das Angebot des Mittelgewichts-Weltmeisters über ein Re-Match am 25. November ab. "Das Angebot, was wir unterbreitet haben, ist ihm angeblich nicht gut genug", sagte Sturms Manager Roland Rebak der Tageszeitung Die Welt.

Sturm hatte Ende Juni seinen WM-Titel nach der Version der WBA gegen Macklin durch einen umstrittenen Punktsieg behalten. Für den 32-Jährigen war es bereits die zehnte Titelverteidigung als Weltmeister. Sein Kampfrekord steht bei 36 Siegen in 39 Kämpfen. Der 29 Jahre alte Mecklin brachte es bislang in 31 Kämpfen auf 28 Siege.

Sturms Management bot Matthew nach dem umstrittenen Sieg sofort einen Rückkampf ang. "Felix hat es ihm ja noch im Ring versprochen. Wir haben ihm auch noch 40 Prozent mehr Geld geboten als für den ersten Kampf. Ich kann Macklins Haltung absolut nicht nachvollziehen", sagte Bebak. Angeblich plant Macklin die Fortsetzung seiner Karriere in den USA, während Sturm auf jeden Fall Ende November boxen will und schon zwei weitere Top-Gegner an der Angel haben soll.