San Diego (SID) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in San Diego das Viertelfinale erreicht. Die an Nummer zwei gesetzte Darmstädterin profitierte beim Sieg über Virginie Razzano von einer Aufgabe der Französin. Nach gespielten 42 Minuten lag Petkovic allerdings bereits mit 6:2, 3:0 in Führung. In der Runde der letzten Acht wartet entweder Sloane Stephens (USA) oder Tamira Paszek (Österreich).

In der Nacht auf Freitag im Einsatz war zudem Wimbledon-Halbfinalistin Sabine Lisicki, die es mit Coco Vandeweghe aus den USA zu tun bekam.