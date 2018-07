Morelia (SID) - Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben ihren Siegeszug bei der Weltmeisterschaft in Mexiko fortgesetzt und sind ins Halbfinale eingezogen. Die Mannschaft von DFB-Trainer Steffen Freund bezwang im Viertelfinale in Morelia den Erzrivalen England mit 3:2 (2:0) und darf nach dem fünften Sieg im fünften Turnierspiel weiter vom Titel träumen. Der Gegner im Halbfinale wurde in der Nacht zum Dienstag zwischen Frankreich und Gastgeber Mexiko ermittelt. Den zweiten Finalteilnehmer spielen Brasilien und Uruguay aus.

Samed Yesil von Bayer Leverkusen brachte den deutschen Nachwuchs vor 16.000 Zuschauern bereits in der siebten Minute in Führung. Der Schalker Kaan Ayhan legte in der 24. Minute für die lange Zeit überzeugende DFB-Auswahl nach. Yesil traf mit seinem fünften Turniertor nach toller Vorarbeit des Kölners Mitchell Weiser (53.) zum 3:0. Doch am Ende musste das deutsche Team nach den Gegentreffern von Samuel Magri (67./Foulelfmeter) und Hallam Hope (83.) noch einmal zittern.