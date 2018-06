München (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Magdalena Neuner ist guter Dinge, dass die Olympischen Winterspiele 2018 in München ausgetragen werden. Vor der Abstimmung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Mittwoch in Durban sagte die zehnmalige Biathlon-Weltmeisterin: "Vor ein paar Monaten war ich nicht so zuversichtlich, doch zuletzt hat München mit Garmisch-Partenkirchen und Königsee aufgeholt. Sicher wird es eine spannende Abstimmung, und ich hoffe natürlich, dass wir die Olympischen Spiele ausrichten dürfen."

Neuner unterbricht für die Entscheidung sogar ihre Saisonvorbereitung. "Am Mittwochnachmittag haben wir frei und werden das Ganze im Fernsehen verfolgen", sagte die 24-Jährige, die in sieben Jahren aber nicht mehr selbst in die Loipe gehen wird: "Mit 30 Jahren werde ich sicher nicht mehr als Biathletin an den Start gehen. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, wie lange ich das noch mache. Es gibt auch noch andere Ziele, aber zu weit voraus soll man nicht planen."

Für die kommende Saison hat sich Neuner allerdings wieder hohe Ziele gesetzt. Der dritte Gesamtweltcupsieg und die WM in Ruhpolding stehen auf ihrem Zettel. "Ich habe es schon dreimal geschafft bei einer WM drei Goldene zu gewinnen, und bei einer Heim-WM wäre das der Wahnsinn", sagte Neuner.