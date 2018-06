Turin (SID) - Die Anzeichen für einen Wechsel von Eljero Elia vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin verdichten sich. Frank Schoten, Manager des niederländischen Nationalstürmers, hat Gespräche zwischen dem HSV-Spieler und Juve bestätigt. "Man ist an Elia interessiert und hat ein Angebot für ihn eingereicht. Die beiden Klubs werden eine Einigung finden, Elia will in Italien in der Serie A spielen", erklärte Schouten nach Angaben der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport.

Ein Juve-Manager wollte den 24-Jährigen bereits beim Bundesliga-Auftaktspiel beim deutschen Meister Borussia Dortmund am Freitag beobachten. Danach sollte angeblich ein Treffen mit dem Offensivspieler stattfinden.