Helsinki (SID) - Der finnische Langlauf-Olympiasieger Mika Myllylä ist am Dienstag tot in seiner Wohnung in Kokkola aufgefunden worden. Myllylä, der 1998 in Nagano Gold über 30 Kilometer gewonnen hatte, wurde nur 41 Jahre alt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus.

Der viermalige Weltmeister war nach seinem Olympia-Triumph immer wieder in negative Schlagzeilen geraten. Im Frühjahr 2010 hatte er zugegeben, in seiner aktiven Zeit gedopt zu haben. Bei der WM 2001 in Lahti war Myllylä der Einnahme des Blutplasma-Expanders HES überführt worden. Außerdem hatte er nach jahrelangem Alkohol-Missbrauch eine Entziehungskur hinter sich. 2010 musste sich Myllylä wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.