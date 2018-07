Berlin (SID) - Das mit 30.000 Euro dotierte Bruno Cassirer-Rennen für Stuten am Freitag auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf gewann die 26:10-Mitfavoritin Parisienne Blue, trainiert und gesteuert von Hannu Voutilainen (Bünzen) für Besitzer Johann Holzapfel (Anzing). Die Plätze zwei und drei in dem Stuten-Klassiker belegten Zenzi Energy mit Thorsten Tietz (Schöneiche) und Famous Faberge mit dem Niederländer Stefan Schonnhoven (Nijeberkoop) im Sulky.