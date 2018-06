London (SID) - Sprint-Star Asafa Powell hat seinen Start beim Londoner Diamond League Meeting am Freitagabend kurzfristig abgesagt. Der ehemalige Weltrekordler laboriert an einer Muskelzerrung in der Leiste. "Ich konzentriere mich nur noch auf die Weltmeisterschaft in Daegu. Drei Wochen vor dem Start will ich nichts mehr riskieren", sagte der Jamaikaner.

Powell will bei der Leichtathletik-WM in Südkorea seinem Konkurrenten und Landsmann Usain Bolt den Titel über die 100 Meter streitig machen. "Ich werde meine Chancen nicht vergeuden und alles geben", sagte der 28-Jährige. Mit einer Zeit von 9,78 Sekunden, die Powell am 30. Juni in Lausanne gelaufen ist, ist er derzeit Weltjahresbester. Weltmeister und Olympiasieger Usain Bolt schaffte 2011 bislang 9,88 Sekunden.