Berlin (SID) - Union Berlin hat sich nach dem schwachen Start in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet und den ersten Saisonsieg eingefahren. Zwei Wochen nach dem 0:4-Debakel gegen die SpVgg Greuther Fürth rehabilitierten sich die "Eisernen" vor heimischer Kulisse mit dem verdienten 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Paderborn. Für die Gäste, die den Sprung auf einen der ersten drei Plätze verpassten, war es die erste Niederlage der laufenden Spielzeit.

Vor 13.378 Zuschauern im Stadion An der alten Försterei brachte Abwehrspieler Christian Stuff die Hausherren nach einem Eckball per Kopf früh in Führung (5.). Für die Entscheidung sorgte das 20 Jahre alte Eigengewächs Christopher Quiring mit einem Doppelpack (64./66.).

"Ich bin hochzufrieden. Wir haben von der ersten Sekunde an in der Defensive sehr gut gespielt. An diesem Sieg gibt es nichts zu zweifeln", sagte Union-Trainer Uwe Neuhaus zufrieden. Bei den Gästen hielt sich die Begeisterung dagegen in Grenzen. "Das schnelle Tor hat Union Sicherheit gegeben und wir haben sie einfach spielen lassen. Selbst hatten wir keine Durchschlagskraft nach vorne, deswegen haben wir verdient verloren", sagte Paderborns Coach Roger Schmidt.



Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Geschehen und kamen früh zu mehreren guten Möglichkeiten. Nach der Anfangsoffensive zogen sich die Berliner im Laufe der ersten Halbzeit jedoch etwas zurück, gaben dabei die Spielkontrolle aber nicht aus der Hand. Die Gäste kamen erst kurz vor der Pause zu ersten gefährlichen Aktion.

Nach dem Wechsel gestaltete Paderborn die Partie zunächst offener, agierte vor dem Tor aber nicht konsequent genug. Union dagegen zeigte nicht nur kämpferisch eine ansprechende Leistung, sondern wusste auch mit einigen ansehnlichen Kombinationen zu überzeugen.

Beste Spieler bei Union waren Kapitän Torsten Mattuschka und Quiring. Bei den Gästen waren Matthew Taylor und Daniel Brückner die auffälligsten Akteuere.