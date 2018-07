Newport (SID) - (SID) - Die deutschen Tennisprofis Tommy Haas und Matthias Bachinger haben beim ATP-Turnier in Newport/Rhode Island den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 33-jährige Haas musste in seiner Partie gegen den US-Qualifikanten Michael Yani im ersten Satz nach 34 Minuten beim Stand von 2:5 aufgeben.

In der ersten Runde hatte Haas seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour seit fast eineinhalb Jahren gefeiert: Im rein deutschen Duell gegen Michael Berrer (Stuttgart) gewann der Wahl-Amerikaner mit 7:6 (11:9), 6:4. Haas hatte am 9. Februar 2010 sein bislang letztes Match gewonnen, danach folgte eine 15-monatige Verletzungspause. Zuletzt war der zwölfmalige ATP-Turniersieger in Wimbledon mit 6:7 (5:7), 6:7 (3:7), 6:3, 3:6 an Gilles Muller aus Luxemburg gescheitert.

Ebenfalls ausgeschieden ist auch Matthias Bachinger. Der 24 Jahre alte Münchner unterlag in der Runde der letzten 16 dem Australier Matthew Ebden 6:2, 4:6, 4:6.

Am Mittwochabend konnte allerdings noch Tobias Kamke das Viertelfinale erreichen: Der Lübecker traf in seinem Zweitrundenmatch auf Donald Young aus den USA.