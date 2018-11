Köln (SID) - München schaut heute gebannt nach Durban. In Südafrika wird gegen 17.00 Uhr der Ausrichter der Olympischen Winterspiele 2018 bekannt gegeben. Neben der bayerischen Landeshauptstadt haben sich das südkoreanische Pyeongchang und französische Annecy beworben.

Bei der Frauen-WM in Deutschland finden die letzten Vorrundenspiele statt. Ab 18.00 Uhr stehen sich in der Gruppe D Äquatorial-Guinea und Brasilien sowie Australien und Norwegen gegenüber. In der Gruppe C treffen ab 20.45 Uhr die Titelanwärter Schweden und USA sowie Nordkorea und Kolumbien aufeinander.

Bei der 98. Tour de France führt die fünfte Etappe über 158km von Carhaix nach Cap Fréhel. Im Zielort an der Küste der Bretagne dürften die Sprinter den Tagessieg unter sich ausmachen.