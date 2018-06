Köln (SID) - 70.000 Euro für die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" - so lautet die Zwischenbilanz nach den drei Gruppenspielen der deutschen Fußball-Frauen bei der Heim-WM. Für jeden Treffer von Inka Grings und Co. spendet die Deutsche Telekom 10.000 Euro. Geht es nach den deutschen Spielerinnen, soll noch viel mehr Geld zusammenkommen. "Wir wollen viele Tore erzielen und erneut Weltmeister werden", sagte Grings. Telekom-Chef René Obermann schloss sich diesem Wunsch im Sinne der bedürftigen Kinder an: "Chancengleichheit entscheidet sich oft im Kindesalter. Wir hoffen auf viele Tore. Denn jeder Treffer hilft benachteiligten Kindern.