Gelsenkirchen (SID) - (SID) - Raúl ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 eingestiegen. Der Spanier hatte in den vergangenen Tagen wegen einer entzündeten Risswunde am rechten Fuß nur Laufeinheiten absolviert. Raúls Landsmann José Manuel Jurado hingegen fehlt den Gelsenkirchenern weiterhin wegen einer leichten Verletzung im Sprunggelenk.