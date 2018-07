München (SID) -

Der Auftakt zur Entscheidung über die Olympischen Winterspiele 2018 lockte bereits am Mittwochmorgen hunderte Zuschauer zum Public Viewing. Auf dem Münchener Marienplatz, dem Mohrenplatz in Garmisch-Partenkirchen und an der Seelände in Königssee verfolgten sie die Münchner Präsentation aus dem südafrikanischen Durban.

Begeistert vom Auftritt der Münchner Delegation waren die Sportbotschafter Heiner Brand und Dieter Thoma. Der langjährige Handball-Bundestrainer Brand sagte: "Ich denke, dass die emotionale Bewerbung sehr gut angekommen ist, und verfolge die Entscheidung mit vorsichtigem Zittern." Auch Skisprung-Olympiasieger Thoma hoffte: "Ich würde mich extrem freuen, wenn von der Neujahrsschanze in Garmisch gesprungen wird. Da habe ich meine ersten Weltcup-Punkte geholt und meinen letzten Sprung gemacht."

In Garmisch-Partenkirchen, wo 2018 die alpinen und nordischen Skiwettbewerbe ausgetragen werden sollen, bestimmten die Schulklassen das Bild. Vor dem Münchner Rathaus versammelten sich im Laufe der 45-minütigen Präsentation immer mehr Zuschauer und staunten über die stimmungsvollen Bilder aus dem fast 9000 Kilometer entfernten Durban.

Am Vormittag füllten sich die öffentlichen Plätze immer weiter. Gespannt blickten Touristen und Einheimische während der Vorstellung des Favoriten Pyeongchang (Südkorea) auf die großen Video-Leinwände. Nur Außenseiter Annecy weckte kaum Interesse. Das Glockenspiel am Marienplatz unterbrach die Präsentation und rückte die französische Bewerbung endgültig auf den dritten Platz in der öffentlichen Wahrnehmung.

Der frühere Eishockey-Torhüter Joseph "Peppi" Heiß, der aus Garmisch stammt und für den SC Riessersee, die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie spielte, schaute genau hin und sagte im Bayerischen Rundfunk: "Alle drei Filme waren sehr gut. Bei uns ist allerdings die Heimat präsentiert worden, und wir alle stehen mit dem Herzen zu Olympia. Daher war unsere Präsentation am schönsten." In Königssee sagte Ski-Olympiasiegerin Hilde Gerg: "Die Entscheidung ist schwierig vorherzusagen. Deshalb heißt es Daumen drücken und sich überraschen lassen."

Am Nachmittag um ca. 17.00 Uhr gibt das IOC die Entscheidung bekannt.