Nürburgring (SID) - DTM-Spitzenreiter Bruno Spengler hat beim verregneten Qualifying zum sechsten Wertungslauf auf dem Nürburgring seine fünfte Pole Position der Saison verpasst, darf sich aber dennoch als Sieger fühlen. Der Mercedes-Pilot, der in 1:37,144 Minuten hinter dem Tagesschnellsten Mattias Ekström (1:32,066 Minuten/Audi), Jamie Green (Mercedes) und Lokalmatador Mike Rockenfeller (Audi) als Vierter ins Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/ARD) geht, profitierte vom frühen Aus seiner ärgsten Verfolger in der Gesamtwertung.

Der Gesamtdritte und zweimalige DTM-Champion Timo Scheider (Audi) kam nur auf Startplatz acht, sein Markenkollege Martin Tomczyk, der 2007 und 2009 auf dem Nürburgring gewonnen hat, steht auf Startplatz sieben.