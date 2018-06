Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss zum Saisonauftakt beim Rekordmeister Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) auf Abwehrchef Martin Stranzl verzichten. Der Österreicher laboriert an einer Wadenprellung und bestand den Belastungstest am Samstag nicht. Für ihn wird Roel Brouwers zusammen mit dem Brasilianer Dante in der Innenverteidigung spielen. "Leider hat er den Belastungstest nicht bestanden. Aber in Roel Brouwers haben wir einen erfahrenen Mann, der zur Verfügung steht", sagte Sportdirektor Max Eberl.