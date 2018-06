Los Angeles (SID) - Sean Avery ist in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL für seine Aggressivität bekannt, jetzt hat der Stürmer der New York Rangers auch privat über die Stränge geschlagen. Avery wurde in Los Angeles nach einem Angriff auf einen Polizisten verhaftet.

Die Beamten schellten in Hollywood am Haus des 31-Jährigen, weil sich Nachbarn über Partylärm beschwert hatten. Avery öffnete, stieß einen Polizisten zurück und schlug die Tür wieder zu. Beim zweiten Versuch der Ordnungshüter kooperierte der Profi, musste aber dennoch mit auf die Wache. Sieben Stunden später wurde der Angreifer gegen eine Kaution von 20.000 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt.

"Wir werden diese Angelegenheit mit Sean besprechen und uns jetzt nicht weiter dazu äußern", hieß es in einer Stellungnahme der Rangers.

Avery hatte zuletzt in einem Spot für die gleichgeschlechtliche Ehe geworben und damit viel Wirbel ausgelöst. Für einen Eklat sorgte der exzentrische Stürmer im Dezember 2008, als er in einem TV-Interview geschmacklose Kommentare abgab, weil sich seine Ex-Freundin mit einem anderen NHL-Profi eingelassen hatte. Avery wurde für sechs Spiele gesperrt und musste zudem ein "Wutseminar" besuchen.