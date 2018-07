Inhalt Seite 1 — Solbakkens Debüt misslungen - Ruhe für Magath Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Das Debüt von Trainer Stale Solbakken in der Fußball-Bundesliga ist gründlich misslungen. Im ersten Spiel mit dem 1. FC Köln kassierte der erste norwegische Trainer an der Seitenlinie eines Bundesligisten eine verdiente 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg und könnte gleich nach dem Saisonauftakt das unruhige Kölner Umfeld zu spüren bekommen.

Sein Gegenüber Felix Magath kann nach einer chaotischen Woche mit dem peinlichen Pokal-Aus beim Viertligisten RB Leipzig und der Absetzung von Kapitän Marcel Schäfer dagegen erst einmal durchatmen. Den Führungstreffer für die Niedersachsen erzielte ausgerechnet der frühere Kölner Patrick Helmes (17.), der von Magath überraschend den Vorzug vor dem aus Kaiserslautern gekommenen Srdjan Lakic erhalten hatte. In der 80. Minute sah Kölns Milivoje Novakovic die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns. Schäfer (85.) per direkt verwandeltem Eckball und erneut Helmes (90.+3) sorgten für den Endstand.

Der VfL-Coach bot in Marco Russ, Patrick Ochs, Hasan Salihamidzic und Christian Träsch aber vier andere Neuzugänge auf und machte im früheren Stuttgarter Träsch einen von ihnen direkt zum Kapitän. Der am Donnerstag entmachtete Vorgänger Schäfer gehörte ebenfalls zur Stammformation. Bei den Kölnern stand im aus Wolfsburg verpflichteten Sascha Riether nur ein Neuzugang zu Beginn auf dem Platz, Geromel gab sein Debüt als Kapitän und wurde damit Nachfolger des bereits vor zwei Wochen entthronten Lukas Podolski.

Die neuformierte und im DFB-Pokal so grandios gescheiterte Mannschaft aus Wolfsburg wirkte vor 47.000 Zuschauern von der ersten Minute an kompakter und gefestigter. Beim FC wackelte die Abwehr, im Mittelfeld fehlten Bewegung und Ordnung, die Spitzen Podolski und Novakovic nahmen fast nicht am Spiel teil.

Noch bevor die Kölner überhaupt eine gute Offensivaktion hatten, nutzten die Gäste ihre erste Torchance zudem konsequent. Nach einem Luftzweikampf zwischen Mario Mandzukic und Geromel monierten die Kölner zu Unrecht ein Foulspiel, Helmes vollstreckte unbeeindruckt.

Nach einer halben Stunde kam der große Regen, nicht aber der FC. Einzige bemerkenswerte Aktionen im ersten Durchgang waren vier Eckbälle innerhalb einer Minute (39.) und Freistoß von Podolski, der an Freund und Feind vorbeiflog, von VfL-Keeper Diego Benaglio aber pariert wurde.

Da Wolfsburg durch Russ aber sogar das 0:2 auf dem Fuß gehabt hatte (33.), würfelte Solbakken sein Team in seiner ersten Halbzeitpause als Bundesliga-Coach kräftig durch. Slawomir Peszko rückte für Mato Jajalo in die Offensive, Jajalo zurück auf die Position von Riether, der wiederum auf den Posten des rechten Außenverteidigers rückte. Der zuvor dort spielende Miso Brecko ersetzte den ausgewechselten Christian Eichner auf links. Peszko (74.) hatte mit einem Pfostenschuss Pech.