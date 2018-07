Barcelona (SID) - Die Brose Baskets Bamberg bekommen es in der Gruppenphase der Euroleague mit schweren Gegnern zu tun. Der deutsche Basketball-Meister trifft im bedeutendsten Europapokalwettbewerb auf den griechischen Titelverteidiger Panathinaikos Athen, ZSKA Moskau (Russland), Unicaja Malaga (Spanien), Zalgiris Kaunas (Litauen) und KK Zagreb (Kroatien).

Play-off-Finalist Alba Berlin muss sich in der ersten von drei möglichen Qualifikationrunden gegen VEF Riga aus Lettland durchsetzen. Der ehemalige deutsche Serienmeister hatte für den Wettbewerb eine Wildcard erhalten.

"Ich bin begeistert. Das sind hochklassige und sehr attraktive Teams", sagte Bambergs Manager Wolfgang Heyder dem Sport-Informations-Dienst (SID) im Anschluss an die Auslosung. "In der Euroleague gibt es keine leichten Herausforderungen. Ich traue uns den Sprung in die Top-16-Runde zu, das muss das Ziel der Mannschaft sein", so Heyder.

Der Double-Gewinner aus Bamberg tritt in diesem Jahr zum vierten Mal in der Euroleague an. In der vergangenen Saison hatte das Team von Trainer Chris Fleming die Runde der letzten 16 verpasst. Nur bei ihrer ersten Euroleague-Teilnahme 2005/06 hatten die Bamberger den Einzug in die Top-16-Runde geschafft.