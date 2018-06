Barcelona (SID) - Basketball-Bundesligist Artland Dragons trifft in der Qualifikation zum Eurocup auf den spanischen Erstligisten Gran Canaria 2014. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Barcelona. Um die Gruppenphase zu erreichen, muss sich der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison in der K.o.-Runde in Hin- und Rückspiel durchsetzen. Sollte dies nicht gelingen, ginge es für die Quakenbrücker in der drittklassigen EuroChallenge weiter.

In der Gruppenphase sicher dabei ist Aufsteiger Bayern München, der die Wildcard für den zweitwichtigsten Europapokalwettbwerb erhielt. Auch die Frankfurt Skyliners sind qualifiziert.