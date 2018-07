Istanbul (SID) - Im Manipulationsskandal des türkischen Fußballs ist kein Ende der Verhaftungswelle in Sicht. Von einem Gericht in Istanbul wurden jetzt weitere 15 Personen festgesetzt. Darunter befinden sich nach Angaben einer türkischen Nachrichtenagentur drei Verantwortliche des Meisters Fenerbahce Istanbul, auch der Präsident von Sivasspor und der Trainer von Eskisehirspor wurden inhaftiert. Die Verdächtigen sollten noch am Donnerstag wegen ihrer vermeintlichen Verstrickung in die Affäre angeklagt werden.

Seit Sonntag sind im Zuge der Ermittlungen zu mutmaßlichen Ergebnisabsprachen in der zurückliegenden Saison der türkischen Topliga insgesamt 76 Personen verhaftet worden, darunter auch Aziz Yildirim. Der Fenerbahce-Präsident, dessen Verein vermutlich auch aufgrund des knappen Sieges im Titelrennen mit Trabzonspor eine Schlüsselrolle in der Affäre zu spielen scheint, wurde wegen angeblicher Herzprobleme aus seiner Zelle in ein Krankenhaus gebracht.

Neben Fenerbahce, das im Falle von Beweisen für Manipulationen die Aberkennung des Titels und den Zwangsabstieg in die 2. Liga fürchten muss, befinden sich auch Vizemeister Trabzonspor sowie die Erstligisten Sivasspor, Eskisehirspor, Genclerbirligi und Ankaragücü im Visier der Fahnder. Den verdächtigen Personen drohen im Falle einer Anklage Gefängnisstrafen.