Köln (SID) - Ein schweres Gewitter hat am Donnerstag das Training beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München gestört. Über dem Trainingsplatz in Arco/Italien tobten Blitz und Donner, das Training musste "aus Sicherheitsgründen" nach den Dehnübungen unterbrochen werden. Die Spieler flüchteten im Laufschritt in die Kabine.