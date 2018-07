Kassel (SID) - Mit den Doppel-Weltmeistern Britta Steffen (Berlin) und Paul Biedermann (Halle/Saale) an der Spitze reist der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mit insgesamt 57 Aktiven zur WM nach Shanghai (16. bis 31. Juli). Neben den beiden Vorzeigeathleten starten 21 Aktive (acht Frauen, 13 Männer) in die Beckenwettbewerbe, die erst in der zweiten WM-Woche beginnen.

Schon vorher sind das 13-köpfige Wasserballteam, die acht Freiwasserschwimmer (jeweils vier Frauen und Männer), die elf Wasserspringer (sechs Frauen und fünf Männer) sowie das Duett im Synchronschwimmen gefordert.

Das DSV-Aufgebot im Überblick:

Becken-Wettbewerbe (23):

Frauen (9): Dorothea Brandt, Britta Steffen (beide Berlin), Lisa Vitting, Sina Sutter (beide Essen), Silke Lippok (Pforzheim), Franziska Jansen (Heidelberg), Daniela Schreiber (SV Halle/Saale), Jenny Mensing (Wiesbaden), Sarah Poewe (Wuppertal)

Männer (14): Steffen Deibler, Markus Deibler (beide Hamburg), Hendrik Feldwehr, Jan David Schepers (beide Essen), Benjamin Starke, Tim Wallburger (beide Berlin), Helge Meeuw, Christian Kubusch (beide Magdeburg), Christian vom Lehn, Christoph Fildebrandt (beide Wuppertal), Yannick Lebherz (Darmstadt), Paul Biedermann (SV Halle/Saale), Marco Di Carli (Frankfurt), Clemens Rapp (Bad Saulgau).

Freiwasser (8):