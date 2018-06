Newport (SID) - Tobias Kamke hat beim ATP-Turnier in Newport/Rhode Island das Halbfinale erreicht. In der Runde der lezten Acht setzte sich der 25-Jährige aus Lübeck nach 99 Minuten mit 3:6, 6:1 und 6:3 gegen den Franzosen Edouard Roger-Vasselin durch. Im Duell um den Finaleinzug trifft Kamke nun auf den topgesetzten US-Amerikaner John Isner.

Tommy Haas und Matthias Bachinger waren bereits im Achtelfinale gescheitert. Der 33-jährige Haas gab im Spiel gegen den US-Qualifikanten Michael Yani im ersten Satz nach 34 Minuten beim Stand von 2:5 wegen einer Muskelblockade im Rücken auf.

Haas hatte in der ersten Runde beim 7:6, 6:4 gegen den Stuttgarter Michael Berrer zum ersten Mal seit dem 9. Februar 2010 wieder ein Match gewonnen. Nach einer 15-monatigen Verletzungspause im Anschluss an eine Hüft-Operation hatte er beim Turnier Ende April in München sein Comeback auf der Tour gegeben. Der 24-jährige Bachinger aus München unterlag in der Runde der letzten 16 dem Australier Matthew Ebden 6:2, 4:6, 4:6.