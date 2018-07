Durban (SID) - Gut ein Jahr vor dem Olympia-Auftakt in London ist die Vorbereitung auf dem Weg zur Zielgerade. "Wir sind ungefähr bei 600 m, umgerechnet auf meine frühere Strecke", meinte der frühere 800-m-Weltrekordler und London-Cheforganisator Sebastian Coe in seinem Report bei der 123. IOC-Session am Donnerstag im südafrikanischen Durban.

Der 1500-m-Olympiasieger von 1980 und 1984 erklärte den IOC-Mitgliedern, die Eintrittskarten für 23 der 26 Sportarten seien bereits ausverkauft. Coe (54), früheres Mitglied des britischen Parlaments, zeigte sich zuversichtlich, dass bald auch der Fußball mit bisher 500.000 abgesetzten Tickets zu den ausverkauften Sportarten zähle.