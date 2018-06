Augsburg (SID) - Angreifer Michael Thurk will sich nach seiner Freistellung bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg offenbar beim 1. FC Eschborn fit halten. Thurks Berater Klaus Gerster habe einen entsprechenden Wunsch an den Klub herangetragen, sagte FCA-Manager Andreas Rettig der Augsburger Allgemeinen. Der Angreifer war am vergangenen Montag vom Aufsteiger freigestellt worden. Das 2:2 (0:0) gegen den SC Freiburg verfolgte er in einer Loge.

Er wolle Augsburg nicht verlassen, weil es seiner Familie dort so gut gefalle, hatte Thurk nach seiner Freistellung erklärt. Eschborn liegt bei Frankfurt/Main, seiner Heimatstadt.