Köln (SID) - Zum Abschluss des dritten Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga trifft Aufsteiger Hansa Rostock am Montagabend auf den VfL Bochum. Die Gastgeber peilen den ersten Saisonsieg an, für die ambitionierten Bochumer geht es um den Anschluss an die Tabellenspitze. Anstoß in Rostock ist um 20.15 Uhr.