Silverstone (SID) - Mercedes-Pilot Michael Schumacher ist im ersten freien Training für den britischen Grand Prix am Sonntag in Silverstone auf den zweiten Platz gefahren. Schneller als der Rekordweltmeister im Silberpfeil war bei wechselnden Bedingungen und nasser Strecke lediglich Vorjahressieger Mark Webber aus Australien im Red-Bull-Renault. Webbers Teamkollege Sebastian Vettel dagegen begnügte sich am Freitagvormittag noch mit Rang 13.

Schumachers Mercedes-Kollege Nico Rosberg landete auf Position sechs, Force-India-Testfahrer Nico Hülkenberg, der am Vormittag Stammpilot Adrian Sutil ersetzte, wurde Neunter. Nick Heidfeld im Renault und Timo Glock im Virgin-Cosworth belegten die Plätze 16 und 21.