Peking (SID) - (SID) - Yao Ming macht Schluss - doch offiziell bekannt gegeben hat Chinas Basketballstar das Ende seiner Karriere in der nordamerikanischen Profiliga NBA noch nicht. Darauf wies sein Manager Zhang Mingji am Samstag in Peking hin: "Ich dementiere nicht die Meldungen, dass Yao aufhört, ich sage nur, dass er seinen Rücktritt noch nicht verkündet hat." Auf einer Pressekonferenz am 20. Juli in Shanghai werde sein Schützling offiziell Stellung nehmen: "Bis dahin wird er nichts sagen, und er hat auch noch nichts gesagt."

Yao Ming kam 2002 von den Shanghai Sharks zu den Houston Rockets und gilt als bester Asiate in der Geschichte der NBA. In den vergangenen Jahren war die "Chinesische Mauer", wie der 2,29 m große Center in der NBA genannt wird, immer wieder wegen Fußverletzungen für längere Zeit ausgefallen. Sein letztes Spiel bestritt der 30-Jährige am 10. November 2010. Insgesamt kam er auf 486 NBA-Begegnungen, im Schnitt verbuchte er 19,0 Punkte und 9,3 Rebounds.

Yao Ming gilt in seiner Heimat als aktuell populärster Sportler, in China wirbt er unter anderem für Bekleidung, Softdrinks, Fastfood und Telekommunikation. In der abgelaufenen Saison hatte der achtmalige All Star bei den Rockets umgerechnet rund 14,5 Millionen Euro kassiert.